الحبس سنة لصيدلي تسبب في وفاة طفل بحقنة مضاد حيوي بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار توفيق عين العظيم عليان، بالحبس سنة واحدة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، للمتهم «ح. م.»، 56 سنة، صيدلى بمنطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية، في اتهامه بضرب أفضى لموت عن طريق حقنة مضاد حيوى، وإثبات ترك المدعى بالحق المدنى للدعوى المدنية.

جاء حكم جنايات الإسكندرية، قي القضية المقيدة برقم 10840 لسنة 2022، جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا بوفاة المجنى عليه الطفل «ك. إ. م.»، بعد أخذه إبرة مضاد حيوي على إثر مرضه، بدائرة القسم.

وفاة طفل بسبب حقنة مضاد حيوي

تبين من التحقيقات، وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، إثر حقنة مضاد حيوي، أعطاها صيدلي له في منطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية، نتيجة مرض الطفل بكحة شديدة وشعوره بالإعياء.

حالة الطفل بعد حقنة المضاد الحيوي

عقب أخذ الحقنة، فقد المجنى عليه الوعي، وتحول لون جلده إلى الأزرق، فقام المتهم بحقن طبي آخر مضاد للحساسية، إلا أن حالته لم تستجب وأغشي عليه في الحال، فاصطحبه والده، رفقة الصيدلي إلى المستشفى، إلا أنه توفى قبل وصوله.