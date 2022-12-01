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«التعليم العالي»: ضوابط مشددة لترخيص المنشآت التعليمية وفق قانون الجامعات

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أحمد أبوضيف
01:06 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
السيد عطا ..رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي

السيد عطا ..رئيس قطاع التعليم بوزراة التعليم العالي

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أن منح التراخيص لأي منشأة تعليمية يخضع لعدد من الضوابط والمعايير المشددة، وفقاً لقانون تنظيم الجامعات والمعاهد، مشيرا إلى أن «فحص الملفات يستغرق عدة أشهر، للتأكد من استكمال الاشتراطات».

معايير تراخيص المؤسسات التعليمية 

وفي تصريحات لـ«الوطن»، أكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي عدم منح التراخيص أو الاعتماد لأي مؤسسة تعليمية غير مكتملة الأوراق والاشتراطات، لافتا إلى أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها على مدار الأسبوع، لرصد وإغلاق الكيانات التعليمية الوهمية، التي تدعي انتاسبها للوزارة.

ضبط 323 كيانا وهميا منذ 2015

وأكد رئيس قطاع التعليم أن لجنة الضبطية القضائية نجحت حتى اليوم في ضبط ما يقرب من 323 كيانا وهميا بمختلف المحافظات، منذ صدور قرار تشكيل اللجنة في عام 2015، وإحالة المسئولين عنها لجهات التحقيق.

  

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.