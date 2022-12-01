دنيا سمير غانم تواصل عروض مسرحية «أنستونا» حتى 10 ديسمبر

تواصل الفنانة دنيا سمير غانم، عروض مسرحية «أنستونا»، خلال على مسرح أوبرا هاوس، بمدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن تستمر العروض حتى يوم 10 ديسمبر.

معلومات عن مسرحية «أنستونا»

تعتبر مسرحية «أنستونا» التجربة الأولى لها بالمسرح، رفقة عدد كبير من نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، في مساندة كبيرة من زملائها بالوسط الفني.

العرض الأول لمسرحية «أنستونا»

بدأت مسرحية «أنستونا»، في العرض الأول، الخميس 20 أكتوبر الجاري، على مسرح أوبرا هاوس، بمدينة 6 أكتوبر، ويشارك في بطولتها بيومي فؤاد، سامي مغاوري، كريم عفيفي، وعدد آخر من الفنانين.

آخر أعمال دنيا سمير غانم

وتحقق الفنانة دنيا سمير غانم، نجاح كبير من خلال فيلم «تسليم أهالي»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، التي تدور أحداثه في إطار كوميدي، وخلال حفل زفاف والده على والدتها، يكتشف خليل وزاهية سرًا خطيرًا، يقلب حياتهما رأسًا على عقب خلال رحلة مليئة بالمفارقات غير المتوقعة.