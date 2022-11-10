دنيا سمير غانم تنشر صورة لتحية الجمهور لها بمسرحية «أنستونا»: حلمي بيتحقق

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورتين الأولى من تحية والديها للجمهور في مسرحية «فارس وبني خيبان» وتظهر وهي تقف وسطهما على المسرح، والأخرى تحيي الجمهور في مسرحية «أنستونا».

وعلقت دنيا قائلة: «الصورة دي من مسرحية فارس وبني خيبان وكان عندي وقتها سنة واحدة بس ومعرفش ليه كنت بحب أطلع جنب بابي ومامي على المسرح في وقت تحية الجمهور بس لما كبرت عرفت الصورة التانية من تحيتي للجمهور العظيم «أهلي» في مسرحية أنستونا اللي بتتعرض دلوقتي وأنا في وسط كل النجوم وصناع العمل اللي متشرفة بوجودي معاهم».

واضافت «دنيا»: الصورة دي فيها حلمي بيتحقق واللحظة دي هي أكتر لحظة بحس فيها كل يوم إن بابي ومامي واقفين جنبي وبيبصولي بحب وفرحانين بيا وبعمل أقصى ما عندي من مجهود عشان بس الناس تسقفلي وأحس بيهم حواليا بابي ومامي بحبكوا أوي ربنا يرحمكم يا رب».

مسرحية «أنستونا»

مسرحية أنستونا من بطولة دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وعمرو عبد العزيز، ومريم السكري، وبسنت صيام، وتأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال.