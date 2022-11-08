دنيا سمير غانم تهنئ حسن الرداد بعد طرح فيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح»

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تهنئة الفنان حسن الرداد بعد طرح فيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح»، في دور العرض السينمائية، من خلال صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور الشهير «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «من العرض الخاص لفيلم تحت تهديد السلاح.. مبروك يا حسن ربنا يوفقك يا رب، وألف مبروك لكل صناع الفيلم».

ورد حسن الرداد على منشور الفنانة دنيا سمير غانم، من خلال تعليق خاص قال فيه: «الله يبارك فيكي يا دودي، ربنا يسعدك ويكرمك وتحققي كل اللي بتتمنيه».

احتفال حسن الرداد بفيلم تحت تهديد السلاح

يذكر أن الفنان حسن الرداد كان قد احتفل منذ عدة أيام بالعرض الخاص لفيلمه الجديد الذي يحمل «اسم تحت تهديد السلاح»، وشهد العرض حضور عدد من أبطال الفيلم، منهم مي عمر، والمؤلف أيمن بهجت قمر، والمخرج محمد عبدالرحمن حماقي.

كما حضر عدد من ضيوف الشرف لتهنئة حسن الرداد على فيلمه الجديد، ومنهم دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، ورانيا يوسف ودينا فؤاد وغيرهن.