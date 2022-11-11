دنيا سمير غانم تدعو لوالديها في يوم الجمعة: اللهم ارحم مَن فقدناهم

تواصل الفنانة دنيا سمير غانم الدعاء لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز مع كل يوم جمعة ولذلك حرصت على مشاركة الجمهور بصورة لهما عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وعلقت الفنانة دنيا سمير غانم على صورة والديها بدعاء خاص لهما حيث قالت «اللهم في يوم الجمعة ارحم من فقدناهم واجعل ذكرهم معمورا بالخير.. اللهم نور وضياء على قبورهم سمير غانم ودلال عبدالعزيز».

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها

وهذا الدعاء الذي شاركته الفنانة دنيا سمير غانم مع جمهورها تفاعلوا معه بشكل كبير عبر التعليقات ودعوا لهما بالرحمة والمغفرة من خلال كلمات مميزة شاركوا على المنشور الذي شاركت به.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تواصل خلال هذه الفترة عرض مسرحيتها الجديدة التى تحمل اسم أنستونا والتي تخوض من خلالها تجربة المسرح للمرة الأولى والتى حققت بالفعل نجاحا كبيرا.

ويشارك في مسرحية أنستونا عدد كبير من الفنانين منهم دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد وسامي مغاوري وبسنت صيام وكريم عفيفي وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج خالد جلال.