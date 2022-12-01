ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط العناصر الإجرامية من مُتجري المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بتصنيع مادة الحشيش المخدر بالشقة محل سكنه والاتجار بها، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم الأول

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمحيط مسكنه، وبحوزته 2 قطعة لجوهر الحشيش والأدوات المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة وعملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بتصنيعه لمادة الحشيش الخام من خلال خلطها بالحنة باستخدام المواد والأدوات المضبوطة وذلك بقصد الاتجار.

ضبط المتهم الثاني

وبتطوير مناقشته قرر بتحصله على المادة الخام للحشيش من عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام تم استهداف الأخير وأمكن ضبطه بمحل سكنه وبحوزته كمية من عجينة الحشيش المخدر وزنت 7 كيلوجرامات، طبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار، 6 قطع خشبية ومعدنية لتصنيع الحشيش «إسطمبات، 13زجاجة كيتامين وميزان حساس – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة ضبط العناصر الإجرامية من مُتجري المواد المخدرة.