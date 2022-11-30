«الداخلية»: القبض على 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في الجيزة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من شقيقين، وصديقهما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه حال قيام الشقيقين بطلب توسط من صديقهما لتغيير عملات أجنبية خارج نطاق المصارف الشرعية، واتفقوا على التقابل مع أحد الأشخاص بدائرة القسم، إذ أوهمهم ذات الشخص وآخر كان بصحبته على تجهيز العملة الأجنبية، وحال الانتظار فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها 5 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة واصطحبوا المُبلغين واستولوا على سيارة خاصة بأحدهم بها مبلغ مالي و4 هواتف محمولة ولاب توب وبعض الأوراق، وعقب ذلك تخلوا عن المبلغين وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم عدا أحدهم «محدد» وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تبين قيام صاحب سيارة مشروبات، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، بالاستيلاء على السيارة وما بداخلها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بأنه وجد السيارة متروكة فقام بالاستيلاء عليها وما بها وتم بإرشاده ضبط السيارة والمسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.