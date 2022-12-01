الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن الإنجازات في مدينة المنصورة الجديد

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن المشروعات والتطورات التي حدثت في مدينة المنصورة الجديدة، وذلك خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة.

كانت مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية، بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.