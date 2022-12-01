«الإسكان»: مدينة المنصورة الجديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتتكيف مع المناخ

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ مدينة المنصورة الجديدة بها 4 جامعات، هي «جامعة المنصورة الجديدة، وجامعة المنصورة الدولية، وجامعة المنصورة الأهلية، وجامعة المنصورة التكنولوجية»، موضحًا: «نتحدث عن خدمات إقليمية تقدمها المدينة الجديدة لسكان الدلتا، هناك مديرية أمن الدقهلية ومبنى مجمع الخدمات الحكومية».

وأضاف الجزار، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كل الخدمات الحكومية غير المتمركزة في أماكن مناسبة سيتم تقديمها في مبنى مجمع الخدمات الحكومية، كما أنّ المدينة داعمة لاستخدام المياه، لدينا محطة تحلية مياه جوفية بسعة 1000 متر مكعب في اليوم، ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة 1600 متر مكعب في اليوم، كأول محطة من نوعها».

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: «كل مرافق المنصورة الجديدة تقدم على أعلى مستوى وأعلى قدر من الإدارة والتشغيل والصيانة القياسية؛ للحفاظ على الموارد، وهناك أعمدة كهرباء ذكية عليها كل شبكات المراقبة والاتصال وأجهزة تشغيل الري الذكي حيث تتحسس حجم الرطوبة في التربة وتعمل على أساسه».

وشدد على أنّ المدينة تتكيف مع المتغيرات المناخية، إذ إنّ أعمال حماية الكورنيش مرتفعة لمتر حيث يمثلان خط دفاع ضد ارتفاع منسوب مياه البحر أو أي متغيرات مناخية.