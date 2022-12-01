وزير الإسكان يكشف مميزات مدينة المنصورة الجديدة: خضراء ومستدامة

أكد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، أن المدن الجديدة تلعب دورا في قرارات التصحيح، مشيرًا إلى وضع رؤية لمدينة المنصورة الجديدة لتكون مدينة مستدامة وعاصمة سياحية وخدمية لشمال الدلتا وعاصمة للترفيه والأنشطة ومركزا للخدمات الإقليمية والأنشطة الاقتصادية التي يحتاج لها الإقليم ويعتبر في أمس الحاجة لها.

وأوضح خلال كلمته في حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المنصورة الجديدة مدينة مستدامة لأنها تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتحقق النمو الاقتصادي المستدام ومنخفض الانبعاثات وهناك فراغات كبيرة ولا تحتاج لتكييفات وتشجع التحول الرقمي.

وأشار إلى أنها واحدة من المدن المستدامة التي شكلت رؤية مصر في إطلاق برنامج المدن المستدامة عالميًا بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مؤتمر المناخ كوب 27.

وكشف الجزار عن أهم عناصر استدامة المنصورة الجديدة مشيرًا إلى أنها مدينة للجميع تحقق العدالة والشكل الحضاري الذي كان يهتم بالمقياس الانساني فضلا عن كونها مدينة حية خضراء صديقة لحركة المشاة والدراجات وخدمية وداعمة للنقل الجماعي والنقل المستدام مشددًا على أن النقل الجماعي والمستدام هو أساس التحضر، إلى جانب أن المدينة داعمة لإعادة استخدام المياه وتتكيف مع المتغيرات المناخية.

وأكد أن ما تم إنجازه في المرحلة الأولى 19500 وحدة و90% منها في سكن مصر الاجتماعي والمتوسط و10% فقط إسكان متوسط، لافتا إلى أنها تحقق العدالة الاجتماعية لأن شواطئها مفتوحة لكل الأسر المصرية وبها ساحات احتفالية للترفيه بكورنيش أهل مصر.

ووصف الجزار المنصورة الجديدة بأنها مدينة خضراء تضم 1800 فدان أخضر تمثل 25% من مساحة المدينة ومتوسط نصيب الفرد من المساحات الخضراء 12.6 متر بينما يصل المستوى العالمي إلى 12 متر.

وأشار إلى أن كل المحاور خضراء وبها مسار للدراجات الهوائية والتريض وممشى ساحلي للترفيه مؤكدًا أن كل محاور المدينة خضراء وتضم حديقة مركزية لكل المدينة بطول 2.4 كيلو متر.

وقال الجزار إن المدينة تدعم حركة المشاة سواء في المناطق العامة أو داخل المناطق السكنية وتدعم النقل الجماعي عبر خطين نقل جماعي لتأدية وظائف لخدمة العمران ومدينة خدمية تضم مركزا خدميا إقليميا على مستوى إقليم الدلتا.