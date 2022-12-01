ضبط 7 أشخاص احتجزوا عاملين وتعدوا عليهما بالضرب داخل مصنع بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، يفيد باحتجاز أشخاص بمصنع للأخشاب كائن بدائرة القسم.

ضبط مالك شركة تشطيبات

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك شركة تشطيبات وشريك بإحدى الشركات، يحمل جنسية إحدى الدول، وعدد 6 آخرين، لأحدهم معلومات جنائية، وبصحبتهم المجني عليهما «مشرف تشطيبات وشقيقه – مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول»، كلاهما مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

سرقة مبلغ مالي من داخل مواقع عمل للشركة

وبمواجهة المتهمين المضبوطين اعترفوا باحتجازهم المجنى عليهما وإحداث ما بهما من إصابات، لاعتقادهم أن المجنى عليهما وراء ارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل أحد المواقع المسندة للشركة إنهاء الأعمال بها، وفى سبيل ذلك خططوا لاستدراجهما والتعدي عليهما بالضرب في محاولة منهم لإجبارهما على الاعتراف بارتكاب واقعة السرقة وقام أحد المتهمين بالتوجه لمحل سكنهما واصطحابهما لمصنع الأخشاب محل البلاغ بدعوى إنهاء بعض الأعمال وفور وصولهم قاموا باحتجازهما والتعدي عليهما بالضرب بالأيدي وإحداث إصابتهما المنوه عنها وحال محاولتهما الفرار قام المتهمون باحتجازهما على النحو المشار إليه.

وبمواجهة المجني عليهما بما جاء بأقوال المتهمين أنكرا سرقة المبلغ المالي وإتهموهم باحتجازهما وإحداث ما بهما من إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.