الداخلية: ضبط 68944 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (68944) مخالفة مرورية متنوعة.

أبرز المخالفات المرورية

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم تحرير (26638) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(159) مخالفة السير بدون تراخيص.

(9) دراجات نارية مخالفة.

(41) مخالفة موقف عشوائي.

(16) مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

تحرير 435 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

وفي بيان آخر لوزارة الداخلية، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (435) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.