وزير الإسكان يكشف تفاصيل إنشاء «المنصورة الجديدة»: وحدات سكنية ومدارس ومسارات دراجات

أكّد المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، أنَّ المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة تشمل 11232 وحدة سكنية لمشروع «جنة» بمساحات من 120 لـ150 مترًا وبها مناطق خضراء وحمامات سباحة للأطفال.

مشروع «سكن مصر» يشمل 4704 وحدات سكنية

وأوضح «الجزار» خلال كلمته في حفل افتتاح مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ مشروع «سكن مصر» يشمل 4704 وحدات سكنية بإجمالي 1.6 مليار جنيه وتشمل وحدات من 106 لـ117 مترًا جاهزة للتسليم إضافة لـ103 فلل بإجمالي 3.6 مليار جنيه بمساحات من 450 لـ850 مترًا مربعًا.

وأشار وزير الإسكان، إلى وجود إسكان اجتماعي ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» يشمل 1392 وحدة سكنية، مؤكّدًا أنَّ كل الوحدات لها نفس مستوى الجودة ونفس الفراغات والمناطق المفتوحة.

كورنيش بطول 4.2 كيلومتر بتكلفة 600 مليون جنيه

وأكّد وجود كورنيش بطول 4.2 كيلومتر بتكلفة 600 مليون جنيه وبه أنشطة مختلفة وبرجولات للجلوس وكافتريات ودورات مياه، مشيرًا إلى أنَّ مدينة المنصورة الجديدة ستكون مدينة حية.

ولفت إلى أنَّ الحديقة المركزية بطول 2.4 كيلو متر وانه تم استغلال حرم الطريق والمنطقة الفاصلة لتكون حديقة مركزية للمدينة بأكملها وبها مجموعة من مسارات المشاة والدراجات وأماكن الجلوس والكافتريات والمطاعم.

ونوه إلى وجود مجمع جامعات بالمنصورة الجديدة فيه 4 جامعات وبها 4 كليات تعمل حاليًا كليًا مثل القانون الدولي و3 كليات طبية والهندسة ويعملوا جزئيًا وهناك كليات تعمل بشكل جزئي مؤكدً أن كلية الطب ستعمل في الترم الثاني.

مركز طبي على أعلى مستوى

وكشف «الجزار»، عن وجود مركز طبي على أعلى مستوى ومدرستين نموذجيتين من المدارس التي تبنيها الدولة، إضافة إلى وجود 5 خدمات مثل المساجد التي أقيمت بالتبرعات، وهناك 3 كنائس أحدها تحت الانشاء بواسطة هيئة المجتمعات، ومدرسة دولية يتم إنشائها منذ عام وهذا هو العام الثاني لها، و8 أسواق تجارية ومحطات التحلية ومحطة المحولات ومحطة معالجة ثلاثية.