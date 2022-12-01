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إدارة الحماية المدنية ببنى سويف تستقبل رحلة مدرسية لعدد من التلاميذ

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:10 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

نظمت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس للحماية المدنية، لاطلاعهم على جانب من دور رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

وحسب بيان وزارة الداخلية، يأتي ذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع لاسيما في مجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.

ومن جانبهم توجه المشاركون في تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع