عاجل.. مكتب رئيس الوزراء الإسباني يستقبل «رسالة مفخخة»

أعلن الحساب الرسمي لوزارة الداخلية الإسبانية عبر تويتر، أنّ مكتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، تسلّم رسالة مفخخة في 24 نوفمبر الماضي، تشبه التي أرسلت إلى سفارة أوكرانيا في العاصمة الإسبانية مدريد.

انفجار داخل سفارة أوكرانيا في مدريد

وفي هجوم يعتبر الأول من نوعه، أصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة أمس الأربعاء، إثر انفجار داخل السفارة، فيما كانت «تتعامل مع رسالة»، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية.

وأوضح المصدر المسؤول في الشرطة الإسبانية في رسالة، أنّ «الشرطة الوطنية أبلغت قرابة الساعة 13,00 (12,00 بتوقيت جرينتش) بحدوث انفجار في السفارة الأوكرانية في مدريد، وقع عندما كان أحد موظفي السفارة يتعامل مع رسالة».