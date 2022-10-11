جامعة مدريد تمنح باحث مصري أفضل رسالة دكتوراه في تطوير الأقمار الصناعي

قال الدكتور كيرلس عطية، باحث في جامعة كارلوس الثالث بمدريد، إن فكرة رسالته كانت حول ابتكار هوائيات تعمل في الترددات العالية ويمكن استخدامها في مجالات الأقمار الصناعية، نظرا لأنها تحتاج إلى تبريد بدرجات عالية لتحسين كفاءة عمل الأجهزة، موضحا أنه توصل إلى طريقة لتشغيل الأجهزة الفضائية بكفاءتها العالية دون الحاجة إلى التبريد وسينعكس ذلك على العمر الافتراضي للقمر الذي تبلغ تكلفته أرقاما باهظة.

تطوير استخدام الهوائيات في أعمال التواصل مع الأقمار الصناعية

وأوضح «عطية» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC» أن رسالته تضمنت تطوير استخدام الهوائيات في أعمال التواصل مع الأقمار الصناعية، فأصبح بالإمكان استخدام جهازا واحدا متكاملا بدلا من أربعة أجهزة وبنفس الكفاءة ويقلل ذلك التكلفة الوزن والحجم، مشيرا إلى أن الجامعة تتواصل مع الطلاب الحاصلين على الدكتوراه للتقدم لمسابقة الفضاء، وتقدم للمسابقة بعد شهرين من حصوله على الدكتوراه.

المنافسة عالية جدا بين المشاركين

وأشار الدكتور كيرلس عطية إلى أنه تقدم للمسابقة من باب المشاركة خاصة وأن المنافسة عالية جدا بين المشاركين وهناك البعض منهم انتهى من رسالته منذ 2019 بما يتيح لهم إجراء الأبحاث وإضافة النتائج، موضحا أنه تنافس في مجال هندسة الفضاء مع 400 متسابق من حول العالم، وحصل على أفضل باحث في رسالة الدكتوراه الخاصة به في تطوير الأقمار الصناعي، ووصلوا إلى 20 باحثا ومنهم مصري آخر في مجال الحاسبات بالإضافة إلى المنافسين الأسبان المتميزين في الأبحاث.

دعم من وكالة الفضاء الأوروبية

وأكد الدكتور كيرلس عطية أن هناك شركة أوروبية تواصلت معه لتنفيذ مشروعه بدعم من وكالة الفضاء الأوروبية، موضحا أنه يعيش في أسبانيا منذ 8 سنوات ومازال محتفظا بلهجته الصعيدية التي تعود لمحافظة الأقصر، موجها الشكر لزوجته التي تشاركه الرحلة والدراسة.