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انفجار في السفارة الأوكرانية بمدريد.. وإصابة موظفة

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رؤى ممدوح
05:15 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
انفجار السفارة الأوكرانية في مدريد

انفجار السفارة الأوكرانية في مدريد

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار في السفارة الأوكرانية بالعاصمة الإسبانية مدريد، وإصابة موظفة، وذلك ناجم عن رسالة مفخخة. 

ومن جهته، طالب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بزيادة حماية المباني الدبلوماسية الأوكرانية بعد انفجار مدريد.

الشرطة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا 

وفتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا في انفجار رسالة مفخخة بالسفارة الأوكرانية في مدريد، كما فرضت طوقا أمنيا أمام السفارة.

 

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