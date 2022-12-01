واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1953 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

أبرز النتائج

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط قضيتي حجب أرز أبيض، و98 قضية حجب أرز شعير، وضبط 5 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية، وضبط 543 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية، وضبط 912 قضية في مجال مخالفات المخابز، وضبط 26 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

وجرى ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة الجيزة وبحوزته 474 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر للمواطنين لحسابه الشخصي، وكذا ماكينة صرف خبز، وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة وبحوزته كمية قدرها 5,160 طن «مكرونة – سكر حر – زيت طعام»، معبأة داخل شكائر وعبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق.

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الدقيق بمحافظة الجيزة، لحيازته كمية قدرها 12,850 طن دقيق أبيض، معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج، وبحوزته كمية قدرها 10 أطنان سكر حر معبأ داخل عبوات بدون مستندات، وضبط مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها 20 طن أسمدة زراعية معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر.

كما أسفرت الحملات عن ضبط مالكة محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية وبحوزتها 10 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر، وضبط 98 قضية بمضبوطات بلغت 716,302 طن أرز شعير.

وجرى ضبط المديران المسئولان عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ومصنع لإنتاج وتعبئة مصنعات اللحوم بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما كمية قدرها 6,210 طن لحوم مجمدة، ومصنعات لحوم معبأة داخل عبوات دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس، وضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الغربية وبحوزته طنين أسماك مجمدة، معبأة داخل عبوات دون مستندات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر، والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيا، عن ضبط 35 قضية بإجمالي مضبوطات 40654 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.