وزير التعليم يكلف نائب «هيئة الأبنية التعليمية» بمهام رئيس الهيئة

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا وزارياً رقم 252 لسنة 2022، بتكليف المهندس نير حمدي أحمد موسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بمهام واختصاصات أخرى بجانب عمله لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتعيين نائب للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأبنية التعليمية.

مراجعة المدارس التي تجاوز إنشاؤها خمسة عشر سنة

وتضمنت المهام المسندة رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة العامة للأبنية التعليمية الآتي:

- مراجعة الحالة لكافة مدارس الدولة التي تجاوز إنشاؤها خمسة عشر سنة لتلافي ما قد يظهر من ملاحظات اللجنة المشكلة بذات الشأن.

- ممارسة مهام الرئيس التنفيذي للهيئة واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات الوزارة واجتماعات مجلس الوزراء.

- تقديم المشورة الفنية للرئيس التنفيذي للهيئة ومساعدته في أداء مهامه واختصاصاته والقيام بحضور جلسات مجلس الإدارة.

- الإشراف على جميع الإدارات المركزية بالهيئة والإدارات العامة.

- القيام بحضور جلسات مجلس الإدارة.

تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي

- مساعدة الرئيس التنفيذي للهيئة في أدارة شئون الهيئة الفنية والمالية والإدارية بما يكفل تنفيذ الأهداف والمهام والواجبات.

- الأشراف على جميع الإدارات المركزية بالهيئة والادارات العامة.

- القيام بالتنسيق في مجال نشاط الهيئة مع جميع الهيئات المختلفة.

- الإشراف على أعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الهيئة ومتابعة عمليات التنفيذ.

- متابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين بيئة العمل.

- تمثيل الهيئة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه.

- يتولى تنفيذ مهام الرئيس التنفيذي للهيئة بتكليف من مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة.

- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة بطبيعة ونوع وظيفته من مجلس الإدارة.