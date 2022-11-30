«التعليم» توجه طلاب الثانوية بتحديث البيانات وتسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تحديث بيانات استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

ووجهت الوزارة المدارس الثانوية بالتأكيد على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بتحديث البيانات وتسجيل استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم، وتفعيل البريد الموحد، والتأكيد على اللغة الثانية بالنسبة لأولى ثانوي، وبالنسبة للصف الثاني الثانوي والتأكد على اللغة والشعبة.

وأشارت المدارس، إلى ضرورة تفعيل الايميل الموحد للطالب، والتأكد من البيانات، وفي حالة وجود بيانات خاطئة يرجى التوجه لمسؤول المعلومات بالمدرسة لتعديل البيانات وذلك قبل طباعة الإستمارة، والتأكد من صحة الصورة حيث أنه لن يمكنك التعديل عليها بعد الحفظ.

الأوراق المطلوبة لتسجيل الاستمارة

- التأكد من صحة الصورة، إذ لن يمكنك التعديل عليها بعد الحفظ،

- صورة شخصية واضحة مقاس 4 * 6 تظهر كامل الوجه، وتكون بامتداد jpg فقط وبحجم لا يزيد عن 1 ميجابايت، ويفضل أن تكون بخلفية بيضاء مع العلم.

- الصورة المرفقة ستكون على جميع الشهادات والوثائق الرسمية.