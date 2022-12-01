مصدر بوزارة التعليم يكشف موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت الاستعداد مبكرا لامتحانات الثانوية العامة 2023، حيث من المقرر أن تتيح استمارة التقدم للامتحانات نهاية شهر ديسمبر الجاري، بحيث تقف على الأعداد النهائية للطلاب الذين سيخوضون الامتحانات في كل شعبة، لتحديد أعداد اللجان المقرر عقدها.

الموعد المقترح لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة.. 26 ديسمبر

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن استمارة الثانوية العامة 2023، سيتاح التقديم لها، بداية الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، على أن يكون ذلك بشكل إلكتروني، مشددا على أن الموعد المقترح لتسجيل الاستمارة يوم 26 ديسمبر.

رسوم استمارة امتحانات الثانوية العامة.. 210 جنيهات

ولفت إلى أن دفع رسوم استمارة الامتحانات، سيكون شرطا أساسيا للتسجيل، وهو مبلغ لا يتجاوز 210 جنيهات، مشيرا إلى أن الدفع يكون إلكترونيا، وتسجيل الاستمارة أيضا سيكون إلكترونيا.

وفي سياق آخر، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي، للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى تفعيل الايميل الموحد للطالب لتسجيل الاستمارة، والتأكد من البيانات، وفي حالة وجود بيانات خاطئة يرجى التوجه لمسؤول المعلومات بالمدرسة لتعديل البيانات وذلك قبل طباعة الاستمارة، والتأكد من صحة الصورة حيث أنه لن يمكنك التعديل عليها بعد الحفظ.