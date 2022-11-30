وزير التعليم: لا صحة لإلغاء إجازة السبت من المدارس بداية الترم الثاني

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتردد عن إلغاء إجازة السبت من المدارس في العديد من المحافظات، بداية الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2022-2023، قائلا: «غير صحيح، ولم يتم مناقشة مثل تلك القرارات»، موضحا أن العام الدراسي يسير بصورة منتظمة، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

لا صحة لإلغاء إجازة السبت من المدارس بداية الترم الثاني

وقال وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء إجازة السبت في المدارس، مع بداية الترم الثاني من العام الدراسي الحالى 2022-2023، لافتا إلى أن هذه شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأن الوزارة تعمل من أجل تطوير منظومتها الأساسية لتقديم محتوى تعليمي متميز لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، موضحا أن جميع المدارس تنفذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا.

لدينا مدارس عديدة تعمل يوم السبت بشكل طبيعي

وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة لديها مدارس عديدة في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، تعمل يوم السبت بشكل طبيعي خلال العام الدراسي الحالى 2022-2023، ولن يكون هناك قرارا بإلغاء إجازة السبت، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة التشديد على مديري المدارس، لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.

عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو المقبل

وكان وزير التربية والتعليم، أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد ظهر الإثنين الماضي، عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو المقبل، موضحا أن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، علاوة على أن أسئلة الامتحانات ستحتوى على نسبة 15% للأسئلة المقالية، و85% لأسئلة الأختيار من متعدد، وسيتم تصحيح أسئلة الامتحانات بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، تجنبا لحدوث أى أخطاء، منوها بأنه سيتم تنفيذ طرق مشددة داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.