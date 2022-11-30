«س و ج» عن امتحانات نصف العام 2023 للمدارس.. «التعليم» تعلن التفاصيل

آلاف من الطلاب، وأولياء الأمور، ينتظرون دائما تفاصيل امتحانات نصف العام 2023 للمدارس، من حيث آلية عقدها سواء ورقيا أو إلكترونيا، وضوابطها، والاستعدادات الخاصة بها، من قبل المديريات والإدارات التعليمية، وأخيرا نوعية الأسئلة سواء أسئلة موضوعية أي اختيار من متعدد أو أسئلة مقالية، كلها أسئلة دائما ما تُطرح على الساحة، التي أجابت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفصيليا في إطار الاستعدادات للامتحانات.

في التقرير التالي، تُجيب «الوطن»، عن كل الأسئلة الخاصة بامتحانات نصف العام 2023 للمدارس، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

متى تعقد امتحانات نصف العام في المدارس؟

بحسب الخريطة الزمنية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعقد امتحانات نصف العام في المدارس 14 يناير 2023، على أن تبدأ إجازة النصف الأول من العام مدتها أسبوعين، بداية من السبت 28/ 1/ 2023 حتى الخميس 9/ 2/ 2023 لمدة أسبوعين.

وماذا عن آلية عقد الامتحانات؟

تعقد الامتحانات ورقيا في المدارس في لجان مراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا.

وماذا عن طبيعة الأسئلة؟

تعقد الامتحانات حسب المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، التي وضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

هل هناك توجيهات بشأن الامتحانات؟

في كتاب دوري، أعلن عنه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وجه بالتأمين المشدد لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومنع أي تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري.

وماذا عن استعدادات الإدارات التعليمية؟

جاء في الكتاب الدوري، توجيه بتشكيل لجان على مستوى الإدارات التعليمية لإعداد مفردات اختبارية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

كيف يتم عقد اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي؟

تعقد الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية وفقًا للمواصفات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وما هي مواصفات الورقة الامتحانية؟

تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد (MCQ) بنسبة 85% باستخدام التابلت، وأسئلة مقالية قصيرة Short say بنسبة لا تتعدى 15% يجب عنها الطالب ورقيًا وفق طبيعة كل مادة دراسية.

نصائح مهمة للطلاب

في إطار إعلان وزارة التربية والتعليم تفاصيل الامتحانات، وجهت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، نصائح مهمة للطلاب، أهمها التدريب بشكل مستمر على حل الأسئلة المختلفة والتدريب على إدارة وقت الامتحان بشكل جيد، فضلاً عن تنظيم الوقت ضروري للاستعداد لأداء الامتحانات.

وأضافت «إيلارية» لـ«الوطن»، أنه يجب على الطلاب من مختلف المراحل التعليمية متابعة البرامج التعليمية على القنوات التعليمية ومنصات وزارة التربية والتعليم، موضحة أنها تقدم شرحا مبسطا للمقرر الدراسي ووفق فلسفة التعليم الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.