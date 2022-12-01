للمصريين في السعودية.. تفعيل بطاقات «مدى» للدفع الإلكتروني اليوم

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشري سارة للمصريين العاملين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، المتعاملين مع القنصلية العامة بالرياض، حيث تم إتاحة تفعيل خدمة الدفع ببطاقات «مدى».

استكمالاً لعمليات التطوير المستمرة للخدمات التي تقدمها القنصلية

ونشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، منشور عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توضح خلاله تفاصيل الخدمة، وجاء في نصه: «تهدى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالرياض أطيب تحياتها لأبناء الجالية الكرام، واستكمالاً لعمليات التطوير المستمرة للخدمات التي تقدمها القنصلية، واستجابة للآراء العديدة والمقترحات المقدرة والمقدمة من السادة المواطنين خلال الفترة الماضية، بشأن أهمية تسهيل عملية السداد للمعاملات القنصلية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني».

وأضاف المنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة: «تتشرف القنصلية العامة بالإعلان عن بدء تفعيل خدمة سداد رسوم المعاملات القنصلية عن طريق البطاقات البنكية مدی mada، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي، الأهلي SNB اعتبارا من يوم اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر الجاري».

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

وأشار المنشور إلى أن خدمة الدفع النقدي ستظل متاحة أيضاً لمن يرغب في ذلك، وتغتنم القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بالرياض هذه المناسبة لتعرب عن فائق تقديرها واحترامها لأبناء الجالية الكرام.

يذكر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قامت بأول زيارة خارجية لها منذ توليها منصب الوزارة، إلى المملكة العربية السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية، لكونها تحتضن أكبر جالية مصرية في الخارج، واستمرت الزيارة لعدة أيام، تم من خلالها الاجتماع مع رموز الجالية المصرية في السعودية، لاستعراض المشكلات التي تواجههم وعرض المزايا والمحفزات التي قدمتها الوزارة للمصريين بالخارج خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم والجمارك.