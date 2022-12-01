السياحة: تأشيرة الزيارة للسعودية تتطلب الحصول على باركود بوابة العمرة

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، عن أن إتاحة المملكة العربية السعودية لمواطنيها دعوة أصدقائهم ومعارفهم لزيارة المملكة والسماح لهم بتأدية مناسك العمرة والتنقل بين مدن المملكة، في إطار تأشيرة الزيارة الشخصية، لافتا إلى أن المواطنين المصريين الحاصلين على تلك الدعوة لا يمكنهم السفر إلى المملكة إلا من خلال البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

وتابع المصدر: «أي مواطن مصري حاصل على دعوة من صديق سعودي للسفر إلى المملكة العربية السعودية لن يمكنه الخروج من المطارات المصرية إلا حال حصوله على باركود البوابة المصرية للعمرة حيث أن تلك الدعوة تدخل في إطار تأشيرة الزيارة الشخصية ويلزم تنفيذها من خلال البوابة».

الحصول على باركود العمرة المصرية

وأضاف المصدر أن المواطن المصري الحاصل على تأشيرة الزيارة الشخصية للمملكة العربية السعودية عبر دعوة من صديق سعودي عليه التوجه إلى شركة سياحة مسجلة على البوابة المصرية للعمرة وذلك للحصول على باركود البوابة، مشددا على أنه لا يمكن لهؤلاء المواطنين السفر للسعودية بتلك التأشيرة إلا من خلال بوابة العمرة المصرية.

التأشيرات التي يتم تنفيذها من خلال بوابة العمرة

ومن جهته قال حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة حددت تأشيرات الدخول للمملكة العربية السعودية التي يتم تنظيمها من خلال البوابة المصرية للعمرة وأيضا التأشيرات التي لا يتم تنظيمها من خلالها، لافتا إلى أن التأشيرات التي لابد أن يتم تنظيمها من خلال بوابة العمرة المصرية هي «تأشيرة العمرة - تأشيرة زيارة السياحة - تأشيرة زيارة الفعاليات - تأشيرة الزيارة الحكومية لغير الحكوميين - تأشيرة زيارة المضيف -تأشيرة الزيارة الشخصية».

وأوضح أن تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية التي لا يتم تنظيمها من خلال بوابة العمرة المصرية هي «تأشيرة الزيارة العائلية - تأشيرة الزيارة التجارية - تأشيرة رجال الأعمال - تأشيرة زيارة المؤتمرات - تأشيرة المرور- التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية - التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية».