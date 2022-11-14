عضو غرفة شركات السياحة: 28 ألف جنيه متوسط سعر برنامج العمرة الاقتصادي في شهر رجب

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن العديد من الشركات المنظمة لبرامج العمرة لهذا العام أعلنت عن أسعار برامج العمرة الخاصة بشهر رجب من العام الهجري 1444، والذي يوافق شهر يناير المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن متوسط أسعار عمرة شهر رجب بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها 15 يوما هي 28 ألف جنيه، بينما أسعار بعض برامج العمرة فئة الـ5 نجوم التي يبلغ مدتها 10 أيام خلال ذات الشهر قد تتجاوز الـ50 ألف جنيه.

إقبال المواطنين على عمرة شهر رجب

وأشار إلى أن إقبال المواطنين على حجز برامج عمرة شهر رجب سيكون كبيرا، خاصة أنها ستوافق إجازة منتصف العام الدراسي، وتلك الفترة تشهد في العادة ارتفاعا في نسب الإقبال على السفر لأداء مناسك العمرة.

وأوضح أن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال الشهر الجاري ضعيف جدا حتى الآن، على الرغم من أن شركات السياحة خفضت أسعار برامج العمرة خلال نوفمبر بنحو 2000 جنيه عما كانت عليه خلال الشهر الماضي، مشيرا إلى أن أعداد المسافرين للعمرة سيبدأ في الارتفاع التدريجي خلال الشهر المقبل وحتى بداية موسم عمرة شهر رجب.

وتوقع «وحيد» ألا يتجاوز عدد المسافرين للعمرة خلال الشهر الجاري الـ30 ألف معتمرا، موضحا أن عدد المصريين الذين سافروا للعمرة خلال الشهر الماضي بلغ نحو 60 ألف مواطن، موضحا أن موسم العمرة الحالي يسير بشكل جيد حتى الآن دون أية مشاكل في تنظيم الرحلات.

بوابة العمرة

وأشار إلى أن المطارات المصرية بدأت في تنفيذ قانون بوابة العمرة، وألغت سفر العديد من المتوجهين للعمرة ممن لا يحملون باركود البوابة، موضحا أن تلك الإجراءات ستسهم بشكل كبير في عدم سفر المصريين للعمرة بأي طرق غير قانونية.