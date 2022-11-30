هل يؤثر سعر صرف الريال على برامج العمرة الشهر المقبل؟.. «الغرف السياحية» توضح

قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الزيادة التي طرأت على سعر صرف الريال السعودي ستؤثر بشكل طفيف على أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي خلال الشهر المقبل، لافتاً إلى أن العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة قررت تحمل تلك الزيادات وعدم تحميلها للمعتمر.

وأضاف عنبي، لـ«الوطن»، أن الزيادات التي طرأت على سعر صرف الريال السعودي ترفع من تكلفة تأشيرة العمرة ومصروفات التنقلات الداخلية بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن قيمة الغرف الفندقية التي يقيم بها المعتمرون بمكة المكرمة والمدينة المنورة، متابعا: «رغم تلك الزيادات التي ترفع قيمة برنامج العمرة بنحو 2000 جنيه على الأقل بالنسبة لأسعار برامج العمرة الشهر الماضي، إلا أن الغالبية العظمى من الشركات لن ترفع أسعارها خلال ديسمبر المقبل».

الإقبال على السفر للعمرة

وأشار عنبي إلى أن إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال الشهر المقبل ضعيف جدا حتى الآن، لافتا إلى أن تراجع الإقبال يعود للعديد من الأسباب لعل أهمها هو حصول العديد من المواطنين المصريين الراغبين في أداء العمرة على تأشيرات غير تأشيرة العمرة تسمح لهم بأداء المناسك مثل تأشيرة الزيارة، إضافة إلى أن الشهر المقبل ليس من الأشهر التي يفضل فيها المصريون السفر للعمرة.

إجازات منتصف العام الدراسي

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ،أن الإقبال على السفر للعمرة سيرتفع بشكل كبير بداية من النصف الثاني من شهر يناير المقبل وبالتحديد خلال اجازات منتصف العام الدراسي ،لافتا إلى ان نسب الإقبال ستظل مرتفعة حتي نهاية موسم العمرة أبريل المقبل.

وكان علي المنسترلي رئيس مجلس ادارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، قد أكد أن أعداد المواطنين المصريين الذين سافروا لأداء العمرة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2022 قد بلغ نحو 100 ألف معتمر.