غرفة السياحة: ثبات أسعار برامج العمرة الاقتصادية خلال شهر ديسمبر المقبل

قال وجيه القطان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادى خلال شهر ديسمبر المقبل ستظل في ذات معدلات شهر نوفمبر المقبل، فيما ستشهد أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم ارتفاعا بداية الشهر المقبل وذلك بسبب قدوم أعداد كبيرة من المواطنين الخليجيين لأداء مناسك العمرة خلال تلك الفترة ما سيؤدى لارتفاع أسعار الغرف الفندقية بها.

أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي

وأضاف لـ«الوطن» أن متوسط أسعار برامج العمرة المستوى الإقتصادى خلال الشهر المقبل ستتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه،فيما ستبدأ أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم من فوق الـ 40 ألف جنيه،لافتا إلى أن شركات السياحة المصرية تجد صعوبة حاليا فى حجز غرف للمعتمرين المصريين بالفنادق الملاصقة والقريبة من الحرم المكى وذلك لكثرة الطلب على حجزها من مواطنى العديد من الدول .

نسب الإقبال على السفر للعمرة

وأشارعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن نسب إقبال المواطنين المصريين على السفر لأداء العمرة خلال شهر ديسمبر المقبل ما زال ضعيفا حتى الآن، مرجعا ذلك إلى حصول العديد من المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة على تأشيرات دخول للمملكة العربية السعودية تسمح لهم بأداء المناسك دون اشتراط حصولهم على باركود البوابة المصرية للعمرة مثل تأشيرة الزيارة التجارية، فضلا عن أن الشهر المقبل ليس من الأشهر التى يقبل المصريين على السفر خلالها لأداء العمرة.

وكان أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية قد أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أن أعداد المواطنين المصريين الذين سافروا لأداء العمرة خلال شهر نوفمبر الجارى يتراوح ما بين 30 إلى 32 ألف معتمر.