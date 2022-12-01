أستاذ بالجامعة الأمريكية: مصر شيدت 14 مدينة ذكية خلال 8 سنوات

قال الدكتور أيمن غانم أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إنّ مصر لديها تراث وتاريخ في إنشاء المدن الجديدة، فمدن الجيل الأول تم إنشائها عقب مبادرة السلام عام 1977 وحتى عام 1982، عندما بدأت مصر البناء والتعمير بعد تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن مدن الجيل الأول كانت تعد ظهير لمدينتي القاهرة والإسكندرية، لمنع الهجرة الداخلية المتزايدة للمدينتين من باقي المحافظات، حيث عملت كمصدات للهجرة الداخلية فتم إنشاء مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر والسادات والنوبارية والصالحية.

مدن الجيل الثاني والثالث تلافت مشكلات الجيل الأول

وأضاف غانم في حوار على فضائية «dmc»، أنه عقب إنشاء مدن الجيل الأول، بدأت مرحلة مدن الجيل الثاني والثالث في الفترة من 1995 وبداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وحتى عام 2010، إذ أن هذه الفترة شهدت وجود فائض يسمح بالاستثمار، بعد إسقاط جزء كبير من ديون مصر، ثم جدولة الجزء الآخر عبر نادي باريس، لافتًا إلى أن مدن الجيل الثاني والثالث كانت قريبة من مدن الجيل الأول، إلا أنها استهدفت تلافي الأخطاء التي برزت عند إنشاء مدن الجيل الأول، وهي مدن الشيخ زايد وبدر إضافة لكافة المدن التي تم إنشائها بالقاهرة الجديدة.

14 مدينة من الجيل الرابع.. ذكية وخضراء

وأوضح أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية أن مدن الجيل الرابع بدأ إنشائها بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم إنشائها بعد تلافي أخطاء الأجيال السابقة للمدن، إضافة إلى التطوير الذي تميزت به هذه المدن كونها مدن ذكية مزودة بشبكات ألياف ضوئية وبنية تحتية رقمية وبنية أساسية ممتازة وتخطيطها متميز بشوارع واسعة، فضلًا عن كونها مدن خضراء وتعتمد على الطاقة الطبيعية وتقلل الانبعاثات، لافتًا إلى أن مصر أنشأت 14 مدينة من مدن الجيل الرابع، أبرزها العاصمة الادارية الجديدة بمساحة إجمالية 170 ألف فدان.