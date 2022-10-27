المدرسة المصرية الدولية في الشيخ زايد تنظم يومًا رياضيًا للطلاب.. «صور»

نظمت المدرسة المصرية الدولية بفرع الشيخ زايد، يوماً رياضياً انطلاقا من رسالتها كأول مدرسة حكومية معتمدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وتعمل بنظام البكالوريا الدولية وتهدف إلى بناء جيل قوي متوازن مؤمن بأهمية الرياضة وتنشئة جيل منفتح على العالم حيث أن برنامج البكالوريا الدولية يهتم ببناء شخصية طالب منفتح على العالم، متوازن، ذي مبادئ، مفكر ومبدع.

ماراثون رياضي «دراجات وجري»

وأكد الدكتور طارق النشوي، مدير المدرسة، أن اليوم الرياضي تم تنظيمه من قبل القسم المتوسط بالمدرسة المصرية، موضحاً أن اليوم بدأ بماراثون رياضي «دراجات وجري»، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومعلمي القسم المتوسط لتأمين نقاط السير الخاصة بالماراثون بدءا من بوابة المدرسة الرئيسية حتى مسافة ثلاثة كيلو متر حفاظاً على سلامة الطلاب.

ألعاب تنافسية متنوعة

وأضاف «النشوي» لـ«الوطن»، أن المتسابقين تباروا لتحقيق المراكز العليا في جو يغمره المنافسة والسعادة، كما نظمت المدرسة ألعاب تنافسية متنوعة منها الرياضي والترفيهي لتحفيز الطلاب على التعاون والترويح عن أنفسهم بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول.

وأكد أن عدد الطلاب الذين شاركوا في اليوم الرياضي 370 طالبًا، وسيتم تفعيله كل عام دراسي ولجميع المراحل الدراسية، موضحاً أن اليوم الرياضي الذي تم تنظيمه اليوم شمل الطلاب من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي.

يشار إلى أن برنامج القسم المتوسط هو برنامج ممتد من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي يدرس خلالها الطالب مجموعة مواد مختلفة ومتنوعة وتعمل على إكسابه مهارات وسمات شخصية.