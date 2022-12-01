وزير التعليم العالي: عدد سكان مصر سيصل إلى 160 مليون نسمة عام 2050

ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلمة مُسجلة في افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار في التعليم العالي بلندن، والذي يستهدف تشجيع التعليم عبر الحدود بين مصر وبريطانيا، ويُنظمه المكتب الثقافي المصري بلندن، بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، على مدار يومي 1 و2 ديسمبر الجاري، وافتتحه اندرو بوايى وزير التجارة الخارجية البريطاني، والسفير المصري شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة.

وزير التعليم العالي: 45% من سكان مصر شباب

في بداية كلمته، قدم الوزير الشكر للمُشاركين في المنتدى، لاهتمامهم بدعم علاقات التعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد الوزير على اهتمام مصر بالاستثمار في التعليم العالى لمواكبة الزيادة الكبيرة في السكان، والتي من المُتوقع أن تصل إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050، مشيرًا إلى أن مصر دولة شابة ويبلغ عدد الشباب بها 45% من سكانها، وتنقسم هذه الزيادة لنسبة مُتساوية بين الذكور والإناث، مشيراً إلى أن السوق المصرية واعدة لاستقبال الطلاب الوافدين، وكذلك عدد كبير من الطلاب المصريين في سن الشباب المؤهلين للمرحلة الجامعية.

ونوه إلى أن الحكومة المصرية تنظر للتعليم العالي كمفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى لتأكيد مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة.

واستعرض الوزير الخطة الوطنية الاستراتيجية للتعليم العالي، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف تحقيق نسبة مشاركة 45% من الطلاب بمنظومة التعليم العالي بحلول عام 2030، وذلك بالتوسع في إتاحة التعليم العالي خلال العقد الأخير عن طريق زيادة عدد وحجم الجامعات الحكومية، والتشجيع على إنشاء المزيد من الجامعات الخاصة، وكذلك دفع تجربة تدويل التعليم العالي لرفع جودة التعليم العالي للمستويات العالمية، من خلال إنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر، موضحًا أن الوزارة نفذت في هذا الاتجاه عدة خطوات إيجابية بدءًا من توقيع اتفاقات التعاون مع الشركاء من الدول الأجنبية خاصة المملكة المتحدة، والتي نتج عنها تقديم برامج دراسية مُشتركة تمنح شهادات مزدوجة في المرحلة الجامعية، كما أصدرت الحكومة قانونًا لإنشاء أفرع الجامعات الأجنبية في مصر.

عاشور: التعليم العالي مفتاح التنمية

وأشار «عاشور»، إلى استعداد مصر لمُناقشة كافة الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الجانب البريطاني حول الاستثمار في التعليم العالي بمصر، من خلال مُمثلي الوزارة المُشاركين في فعاليات المُنتدى.

وقدم الوزير الشكر للمكتب الثقافي المصري في لندن على تنظيم هذا المُنتدى، كما قدم الشكر لوزارة التجارة في المملكة المتحدة والجامعات البريطانية الدولية المشاركة على جهودهم في تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع مصر لمزيد من التعاون مع الجانب البريطاني خلال الفترة القادمة.

وأضاف الوزير أن هذا المنتدى يهدف إلى تثمين الجهود المبذولة للتعاون بين الطرفين في الاستثمار في التعليم العالي، وزيادة آفاق التعاون المُستقبلية التي تعود على نظام التعليم العالي المصري بالنفع وتحقيق التميز المنشود والارتقاء بالجامعات والمعاهد المصرية لمستوى نظيرتها البريطانية، وكذا توفير فرص للطلاب الراغبين في الحصول على خدمة تعليمية متميزة، ليصبحوا في المستقبل قادة للصناعة ومحركين للاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تقديم مزيد من الدعم لتطوير منظومة الأطر والتشريعات التي تساهم في رفع جودة التعليم العالي المصري للمقاييس العالمية.

جدير بالذكر أن الوزير سيعقد اجتماعات ثنائية على هامش فعاليات المنتدى في اليوم الثاني ببريطانيا مع جامعات ومؤسسات بريطانية لديها الرغبة في التعاون مع الجامعات المصرية في مجال التعاون الدولي.