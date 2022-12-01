السيسي: الشعب المصري يثبت عبقريته وقدرته في الحفاظ على وطنه ومقدراته

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه فضل أن يفتتح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة على أرض الواقع مع أهالي المحافظة، بدلا من الفيديو كونفرانس، وهذا ما سينطبق على عدد من المحافظات الأخرى خلال الفترة المقبلة: «نبدأ هذا البرنامج من الدقهلية، وسنستمر فيه».

وأضاف السيسي، في كلمته، خلال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة: «أوجه التحية والتقدير لمجموع الشعب المصري العظيم، الذي يثبت كل يوم عبقريته الوطنية ويؤكد قدرته الجبارة، ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته، ويسعى دوما للبناء وتحقيق السلام والتنمية».

وتابع: «يظل المواطن المصري هو بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطنية، فهو وحدة بناء هذه الأمة وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية إن شاء الله، وبعزيمته وإرادته حقق الوطن البقاء، وبعقله وساعده تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء».