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السيسي يسلم عقود وحدات «إسكان اجتماعي» لعدد من مواطني الدقهلية (صور)

كتب:

محمود البدوي
12:43 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تسليم عقود الإسكان الاجتماعي

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تسليم عقود الإسكان الاجتماعي

سلّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقود وحدات «إسكان اجتماعي» بمحافظة الدقهلية لعدد من المواطنين، على هامش افتتاحه مدينة المنصورة الجديدة.

وسلم رئيس الجمهورية عقود وحدات الإسكان الاجتماعي لكلٍ من:

محمد أيمن محمد السعيد عبدالحميد.

وائل عبدالحافظ السيد المغازي.

محمد أسعد محمد أبو الفتوح محمود.

رانيا عبده عبده عطية كرم السيد عبدالله محمد.

كرم السيد عبدالله محمد.

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