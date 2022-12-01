أماكن عرض فيلم The Bunker Game في السينمات

بدأت السينمات المصرية عرض فيلم الرعب The Bunker Game في السينمات، أمس الأربعاء، وتدور أحداث العمل حول لعبة يشارك فيها العديد من اللاعبين داخل مخبأ، وحينما يقع العديد من الحوادث الغامضة، يصبح على العاملين هناك التحقيق في اختفاء جريج المصمم الخاص باللعبة.

فريق عمل فيلم The Bunker Game

أبطال فيلم الرعب The Bunker Game هم جايا فايس، لورنزو ريتشلمي، مارك رايدر، أمينة بن إسماعيل، تيودور إستودور، ماكيتا سامبا، والمخرج روبرتو زازارا، وهو من تأليف مانويلا كاتشياماني، فرانشيسكا فوريستال، دافيدي أورسيني.

أماكن عرض فيلم The Bunker Game

يتم عرض فيلم الرعب في السينمات التالية:

سينما صن سيتي بحفلات 06:45 مساءً، 09:45 مساءً

سينما مدينتي في حفلات 06:30 مساءً، 09:30 مساءً، 12:15 صباحًا.

سينما جولدن ستارز إليت في حفلات 10:15 صباحًا، 01:15 مساءً، 04:00 مساءً، 06:15 مساءً، 08:15 مساءً، 10:15 مساء.

سينما فوكس مول مصر حفلا ت 11:15 صباحًا، 01:30 مساءً، 03:45 مساءً، 06:00 مساءً، 08:15 مساءً، 10.30 مساء.

سينما جلاكسي سينبلكس مول العرب حفلات 07:00 مساءً، 10:00 مساءً.

سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة في حفلات 09:15 مساءً، 11:30 مساءً.

وعرضت دور العرض المصرية فيلم الرعب Bed Rest أيضا، ويتناول العمل امرأة حامل تقضي فترة من الاستلقاء في الفراش، فتبدأ بمرور الوقت في عدم القدرة على التفريق بين الواقع والخيال وتشك في أن منزلها مسكونا، وأبطال الفيلم ميليسا باريرا، جاي بيرنت، كريستين هاريس، بول إيسيمبر، إيريك أثافيل، كريستين سواتزكي.