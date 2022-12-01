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«الصحة» تستعرض نتائج المشروع المصري الإيطالي لتطوير التمريض بمستشفيات الوزارة

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مريم الخطري
12:07 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل البروتوكول الموقع مع مؤسسة إيني الإيطالية في عام 2016، لرفع مستوى تقديم الرعاية الصحية في مصر، خاصة التمريض.

استعراض نتائج مشروع تحسين خدمات التمريض

وفي كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي لاستعراض نتائج المشروع المصري الإيطالي لدعم وتحسين خدمات التمريض بمستشفيات الوزارة، قال عبد الغفار إن «البروتوكول يخص دعم شركة إيني لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، عبر تجهيز وتطوير منظومة التأمين الصحي الجديد، وتدريب الكوادر الطبية، ببعثات قصيرة المدى إلى إيطاليا، بهدف التعرف على أفضل النظم الصحية المطبقة، واستقدام خبراء إيطاليين لتدريب الكوادر الطبية المصرية».

تعزيز التعاون مع مؤسسة إيني

وأشار عبد الغفار إلى الانتهاء من تدريب اطقم التمريض في محافظة بورسعيد، مع استمرار العمل في 3 محافظات أخرى، هي أسوان والأقصر وجنوب سيناء، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي بشكل عام، ومؤسسة إيني بشكل خاص.

وأضاف أن تنفيذ المبادرات الصحية الخاصة بالدولة المصرية تستهدف صالح المواطن، لافتا إلى دعم الجانب الإيطالي في رفع كفاءة العنصر البشري، بما يسهم في تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.