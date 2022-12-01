الصحة: توقيع الكشف على 1309 أشخاص خلال قافلة طبية مجانية بالفيوم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، عن انتهاء القافلة الطبية المجانية التي تم تنظيمها تحت رعاية إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور أحمد سعد اللباد، حيث استمرت يومين في قرية الصفراية التابعة لمركز أبشواي.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الصحة والسكان، بتوصيل خدمة الأخصائي للمناطق النائية والمتطرفة.

الكشف على 1309 مرضى

وقال الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، في بيان، إنّه جرى توقيع الكشف الطبي على 1309 مرضى من أهالي القرية والقرى المجاورة، على مدار يومي القافلة في جميع التخصصات.

7 تخصصات طبية متنوعة

وأضاف أنّ القافلة شملت 7 تخصصات طبية، وهي: الباطنة، وطب الأطفال، والنساء والتوليد، والجراحة العامة، والمسالك البولية، والأسنان، والجلدية.

تحويل 5 حالات للعلاج بالمستشفيات

وأشار إلى أنّه جرى تحويل 5 حالات لاستكمال العلاج في مستشفيات الفيوم، فضلاً عن إجراء فحوصات معملية لـ 52 مريضاً ومريضة، وتقديم التثقيف الصحي لـ240 مواطنا.

الكشف المبكر عن الضغط والسكر

وأوضح أنّ القافلة الطبية المجانية شملت، توقيع الكشف الطبي العشوائي للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر على 137 مواطنا، إذ جرى تحويل من ثبت إصابتهم للعلاج.

تنظيم قافلة جديدة مطلع الأسبوع

وكشف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، عن الاستعداد لإطلاق قافلة جديدة مطلع الأسبوع المُقبل، وعلى مدار يومي السبت والأحد بقرية منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم.

فرحة بين المواطنين بالقافلة

وعبر أهالي قرية الصفراية عن فرحتهم بالقافلة وما قدمته لهم من خدمات طبية متميزة بالمجان، مطالبين بتكرار مثل تلك القافلة بصورة مستمرة.

وقال معوض شعبان، لـ«الوطن»، إنّه خضع للكشف الطبي بالمجان، فضلاً عن إجراء التحاليل الطبية بالمجان.