إحالة المتهم بقتل صديقه بعد إيهامه بإلحاقه بكلية الشرطة للمفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، إحالة المتهم بقتل صديقه على طريق أوتوستراد المعادي، لسرقة مبلغ 150 ألف جنيه، بعد أن أوهمه بقدرته على إلحاقه بدفعة الضباط المتخصصين، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

أوراق القضية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 21484/266 لسنة 2020 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 2178 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة، قيام المتهم «مصطفى. ي. ع»، 30 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، في ديسمبر من عام 2020 بدائرة قسم المعادي، بقتل المجني عليه ممدوح أمين، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله.

وأعد المتهم لهذا الغرض سلاحا أبيض، واستدرجه من منزله وتوجها إلى مكان بعيد عن أعين الرقباء، وما إن وصلا حتى استل السلاح الأبيض من بين طيات ملابسه وسدد له عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسده قاصدا قتله.

ارتباط الجناية بجنحة

وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى بأن استولى على أموال مملوكة للمجني عليهما «أمين رشاد ونجله»، وقدرها 150 ألف جنيه مستخدما في ذلك الطرق الاحتيالية بأن أوهمه بقدرته على ضمان اجتياز نجله «ممدوح»، اختبارات كلية الشرطة، وأيده بمظاهر مادية بأن توجه برفقة المجني عليه لأكاديمية الشرطة التي كان من شأنها أن تحمل المجني عليه على تصديقها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، فضلا عن حيازته وإحرازه سلاحا أبيض «سكين»، دون مسوغ قانوني.

تحقيقات النيابة العامة

وجاء في أقوال والد المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، أنه بتاريخ الواقعة ورد إلى نجله المجني عليه محادثة هاتفية من المتهم طالبًا منه لقاءه أسفل مسكن المجني عليه وطلب نجله مفتاح السيارة خاصته فأعطاه له وقرر المجني عليه بأنه سيذهب والمتهم إلى إحدى محطات تعبئة الوقود، لإحضار مادة الجازولين بسبب تعطل سيارة المتهم، ثم اتصل بالمجني عليه عقب نزوله برفقة المتهم فطمأنه وقرر أنه لم يقبل بكلية الشرطة للضباط المتخصصين ثم أغلق الهاتف، وعقب ذلك اتصل به نجله الثاني ورد عليه الأخير وطمأنه، ثم عاود هو الاتصال إلا أن نجله لم يجب، وأعاد الاتصال مرات عديدة وفي إحدى المرات قام أحد الأشخاص بالرد عليه وقرر وفاة نجله.

وأضاف أن المتهم أوهم المجني عليه بأنه يستطيع إلحاقه بكلية الشرطة للضباط المتخصصين، وتحصل منه في بادئ الأمر على مبلغ وقدره 75 ألف جنيه، ثم طلب عدة مبالغ أخرى، إلى أن وصل المبلغ إلى 150 ألف جنيه.