الأرصفة الجديدة في ميناء شرق بورسعيد تستقبل 12 سفينة خلال نوفمبر

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أنّ أرصفة ميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطًا ملحوظًا في حركة تداول السفن والحاويات المناولة كان آخرها استقبال الميناء للسفينة FEDERAL SAKURA القادمة من إيطاليا بحمولة كلية بلغت 19201 طن؛ حيث تتم عمليات الشحن، وتحميل 30 ألف طن ملح، وستستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى لاتفيا.

أرصفة شرق بورسعيد الجديد

وذكر البيان أنّ أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة استقبلت 12 سفينة لشحن البضائع العامة خلال شهر نوفمبر بواقع 6 سفن لشحن خام الكلنكر متجهة إلى كوت ديفوار وغانا والكاميرون حيث تعتبر الدول الإفريقية المستورد الأول لخام الكلنكر، و5 سفن ملح متجهة إلى دول شرق أوروبا رومانيا وبلغاريا ومونتينجرو ولاتفيا، بالإضافة إلى سفينة أسمنت متجهة إلى غانا، يأتي ذلك في إطار رؤية الهيئة في فتح أسواق خارجية جديدة لتصدير البضائع العامة عبر الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد.

تحسين خدمات استقبال السفن

وتعمل الهيئة دائما على تطوير موانيها التابعة، استكمالا للنجاحات التي أحرزتها مواني المنطقة الاقتصادية وتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للمواني التابعة.