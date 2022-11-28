التنمية المحلية: تأهيل أرصفة 28 شارعًا في حي المعادي لذوي الاحتياجات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة على تقديم كافة سبل الرعاية والاهتمام والدعم لذوي القدرات الخاصة، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، إذ أكد اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية أن حي الزمالك سينفذ إتاحات لذوي القدرات الخاصة، في ضوء برتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة ومؤسسة صناع الخير وإحدى شركات القطاع الخاص المصرية، لتنفيذ مبادرة إتاحة ارصفة القاهرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، استكمالا للمبادرة التي تبنتها وزارة التنمية المحلية مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي بدأت العام الماضي يحي المعادي.

تنفيذ إتاحة لمتحدي الإعاقة بـ 28 شارع في حي المعادي

وأضاف قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه تم بالفعل تنفيذ الإتاحات في 28 شارعا بحي المعادي، مشيرًا إلى أن دور الوزارة تخطي الإتاحة من خلال الأرصفة إلى إقامة العديد من الدورات التدريبية لتسهيل التعامل مع متحدي الإعاقة بلغة الإشارة، إضافة إلى دورها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في عرض مشكلات متحدي الإعاقة وسرعة حلها بالمحافظات.