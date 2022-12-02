حبس راكب مصري حاول تهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس راكب مصري، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من القبض عليه، وبحوزته عملات أجنبية، خلال إنهاء إجراءات سفره، لمغادرة البلاد وأقر بملكيته للمبالغ والمضبوطات.

وعثر بحيازته على عملات أجنبية مختلفة و7 كروت بنكية «فيزا»، تخص شخص آخر غير الراكب، وعُثر عليها مخبأة داخل الحقائب، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

عقوبة التهرب الجمركي

وقال ياسر سيد المحامي بالنقض، إن قانون الجمارك حدد عقوبات رادعة لكل حالات التهرب الجمركي، وفقًا للقانون رقم 207 الصادر سنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، الذي يعاقب على هذه الجريمة «بالحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وتتضاعف العقوبة حال كان سبب التهريب الاتجار، ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مما ينص عليها أي قانون آخر».

التهريب بهدف الاتجار

وأشار «سيد» إلى أنه حال كانت جريمة التهريب بهدف الاتجار، تقع عليه «عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه»، أو بإحدى العقوبتين السابقتين، ويحكم في جميع الأحوال على جميع الشركاء والفاعلين وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين، بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها.