مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في 3 حوادث متفرقة بالشرقية

شهدت الساعات الأولى في محافظة الشرقية، وقوع عدة حوادث، أبرزها مصرع شاب وإصابة آخر نتيجة إطلاق أعيرة نارية تجاههما من مجهولين، فيما أصيب نحو 15 آخرين في حوادث أخرى.

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه بلبيس، في الطريق الأوسطي بمحافظة الشرقية، أدى إلى إصابة 12 شخصا بجروح وإصابات متنوعة، فيما تم نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي، إخطارا يفيد بإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه بلبيس على الطريق الأوسطي، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، فيما تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص في حادث سيارة ربع نقل

وفي أبو حماد، وقع حادث انقلاب مركبة ربع نقل على طريق أبو حماد أبو كبير، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الرعاية اللازمة، فيما أخطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالواقعة وتحرر المحضر اللازم.

مصرع وإصابة شابين إثر إطلاق نيران

وفي حادث آخر بنطاق مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لقي شاب عشريني مصرعه فيما أصيب آخر، نتيجة إطلاق نيران تجاههما أثناء استقلالهما سيارة ملاكي، تم نقل المصاب إلى المستشفى فيما تم التحفظ على الجثمان، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائي اللواء محمد الجمسي يفيد بمصرع شاب يدعى «عمر.ال.ع» 21 عاما مقيم بالقاهرة، فيما أصيب «باسم أل.ع» 30 سنة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، بينما تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

الحادث بمنطقة الصينية بالعاشر من رمضان

ووقع الحادث في منطقة الصينية بالحي 28 بمدينة العاشر من رمضان، وتكثف مديرية أمن الشرقية جهودها للكشف عن المجهولين الذين تعدوا على الشابين وأردوا أحدهما قتيلا بينما أصابوا الآخر، كما وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.