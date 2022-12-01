ارتفاع إصابات الاختناق في مصنع المنوفية إلى 140 عاملا.. والمحافظ يعلن الطوارئ

أكد الدكتور فيصل جودة استشاري الجراحة العامة بمستشفى شبين الكوم التعليمي في المنوفية، أن المستشفى استقبل 140 عاملًا مصابًا باختناق من مصنع للملابس في المنطقة الحرة بشبين الكوم، مؤكدا أنّ جميع المصابين يتلقون العلاج اللازم في المستشفى.

حالة العمال المصابين باختناق

وأضاف جودة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الحالة الصحية للمصابين مستقرة وجميعهم يتلقي الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدًا أنّ كل الأجهزة التنفيذية تتابع حالة المصابين أولًا بأول، مشيرًا إلى أنه فور وصول المصابين أعلنت إدارة المستشفى حالة الطوارئ لاستقبال الحالات، فيما نُقل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي.

محافظة المنوفية يرفع حالة الطوارئ

وأكدت محافظة المنوفية، في بيانا لها، أنّ حالة المصابين تزيد على 100 مصاب، وفق التقديرات الأولية، كما انتقل محمد موسى نائب محافظ المنوفية إلى المستشفى لمتابعة حالة المصابين باختناق، فيما وجّه محافظ المنوفية برفع حالة الطوارئ في كل المستشفيات بنطق المحافظة، ومتابعة الحالات على مدار الساعة.