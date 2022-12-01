إصابة عمال باختناقات داخل مصنع ملابس في المنوفية

استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي في محافظة المنوفية، عدد من عمال أحد المصانع في المنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم، مصابين باختناق، وعلى الفور رفعت درجة الاستعداد في المستشفى، فيما تنقل هيئة الإسعاف المصابين.

حالة مصابي مصنع ملابس المنوفية

قال الدكتور محمد طاحون مدير مستشفي شبين الكوم التعليمي، في تصريح مقتضب لـ«الوطن»، إن جميع المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، وحالتهم الصحية مستقرة، وما تزال سيارات الاسعاف تنقل مصابين.

وانتقل إلى المنطقة الحرة في شبين الكوم، عدد من القيادات التنفيذية، عقب إصابة عدد من العمال في مصنع ملابس باختناق، وتشير المعلومات الأولية أن اختناق العمال، سببه تسرب من مصنع أدخنة مجاور.

مصدر أمني: التحقيقات ما تزال جارية

أكد مصدر أمني، في تصريح خاصة لـ«الوطن»، أن التحقيقات ما تزال جارية حول الواقعة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، مؤكداً أن كل القيادات الأمنية والتنفيذية تتابع الوضع أولا بأول، وتطمئن علي سلامة العمال.