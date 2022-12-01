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ضبط حشيش بحوزة 4 أشخاص في المنوفية بمليوني جنيه

كتب:

محمد بركات
11:41 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، عاطلا له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين. 

كما جرى ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام، وبندقية آلية، وطبنجة، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليوني جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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