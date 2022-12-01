تشكيل لجنة للوقوف على أسباب اختناقات عمال مصنع المنوفية.. تخطت 100 حالة

أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتشكيل لجنة من مديريات الصحة والقوى العاملة والإدارة العامة لشئون البيئة والتفتيش والمتابعة بالديوان العام، لتفقد موقع اختناق العمال داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بشبين الكوم، وإعداد تقرير مفصل يتضمن أسباب الواقعة، ومراجعة كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والاشتراطات البيئية بالمنطقة، مكلفا وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ، بكل المستشفيات في نطاق المحافظة، ومتابعة الحالات على مدار الساعة.

متابعة حالة المصابين بالاختناق

تابع محمد موسى نائب المحافظ، حالات الاختناق وضيق التنفس، التي تم احتجازها بمستشفى شبين الكوم التعليمي، والمستشفيات الجامعية، رافقه وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ونائب مدير المستشفى التعليمي.

إصابات الاختناق تتخطى 100 حالة

اطمأن نائب المحافظ، على الحالة الصحية للحالات المحجوزة، التي تجاوزت 100 حالة وفق التقديرات الأولية، مشددا على توفير كامل الرعاية الصحية، لجميع الحالات، وتسخير كل إمكانيات المحافظة لرعاية المحجوزين.

شهدت المنطقة الحرة بشبين الكوم إصابة عدد من العمال باختناق، ونقل المصابون إلى المستشفى التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، فيما قدمت المستشفى، كل الدعم للمصابين ورفع حالة الطوارئ في المستشفى.