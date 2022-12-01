إعلان الفائزين بمسابقة «مناخنا حياتنا» واحتفال بذوي الهمم في «مجلة فارس»

أعلنت مجلة فارس الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم طرح عددها الجديد عن شهر ديسمبر، وحمل عنوان «حتى لا تطير الأحلام». وتناولت المجلة التي تترأس تحريرها الكاتبة هويدا حافظ، عددا خاصا بمناسبة نهاية العام 2022 وقرب بداية السنة الجديدة 2023، بالإضافة إلى موضوعات تهم الأطفال.

مجلة فارس

وقد رسم غلاف مجلة فارس بريشة الفنان أحمد الصبّاح، وأعلنت المجلة عن الاحتفال هذا الشهر بالأصدقاء من ذوي الهمم باعتبارهم أصحاب التحدي والإرادة القوية. ويتضمن العدد العديد من القصص والحكايات والأبواب الشيقة، فضلا عن الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة «مناخنا..حياتنا».

ويقدم العدد الجديد نماذج من المواهب الصغيرة، وهو الباب الذي تشرف عليه الزميلة ندا عصام مسؤولة التغطية الميدانية في المجلة.

كما يشمل العدد الهدية الأولى «فارس جيب» ومغامرات شيقة سيناريو ورسوم الفنان ضياء أنور، وأما الهدية الثانية فتشمل «إنجازاتنا 2022 وأهدافنا 2023»، ليعرف كل واحد ما حققه خلال العام الذي سنودعه خلال أيام، وما يحلم به العام الجديد، ليضعه كل منكم أمام عينيه، ويتابع أهدافه وأحلامه وهي تتحول إلى واقع يومًا بعد يوم بالعمل والإرادة.