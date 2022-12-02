تفاصيل التقديم في النسخة الثانية من مسابقة الابتكارات العلمية.. اعرف الموعد النهائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم مسابقة الابتكارات العلمية الثانية (2023-IsELC) خلال الفترة من 7 أغسطس 2023 والمؤتمر العلمي الدولي الثالث للاتصال (ITC Egypt۲۰۲۳) خلال الفترة 18 إلى 20 أغسطس 2023.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطاب أرسلته للمديريات التعليمية، بالنشر والإعلان فى المدارس الثانوية ومدارس المتفوقين، والمدارس الرسمية والمتميزة للغات والمدارس المصرية اليابانية، ومدارس النيل، ومدارس المعاهد القومية لجميع المراحل التعليمية التابعة للمديريات التعليمية، وذلك للمشاركة في كل من المسابقة العلمية الثانية المؤتمر العلمي الدولي.

تفاصيل التقديم في مسابقة الابتكارات العلمية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم في المسابقة الإبتكارات العلمية الثانية وهي كالتالي:

- الموقع الالكتروني لمسابقة الإبتكارات العلمية ( iseic-adc.org).

- الموعد النهائي للتسجيل بالمسابقة المشار يوم 5 ديسمبر.

الموقع الإلكتروني للمؤتمر العلمي الدولي الثالث للاتصالات ( ito-egypt-adc.org ).

- الموعد النهائي لتسجيل الأوراق البحثية بالمؤتمر المشار إليه 25 /2 / 2023.

- الموعد النهائي للتسجيل المشاريع المشار بالمؤتمر إليه بعالية 15 /1 / 2023.

المسابقة الدينية الكبرى.. جوائز مالية للفائزين

كما أطلقت المسابقة الدينية الكبري بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مشيرة إلى أنه تتم التصفية الأولي لأبحاث المقدمة على مستوى الإدارة بإشراف الموجه الأول، على أن يصعد أفضل خمسة أبحاث على كل مستوي لمكتب التوجيه العام بالمديرية التعليمية.

وأشارت وزارة التعليم، تتم التصفية الثانية للأبحاث على مستوى المديرية بإشراف الموجه العام، على أن يصعد أفضل خمسة أبحاث علي كل مستوى لمكتب مستشار التربية الدينية بديوان الوزارة، في موعد أقصاه يوم الخميس 27 إبريل.

كما أكدت الوزارة، الالتزام باستمارة التقييم الخاصة بالمسابقة أثناء التحكيم بالإدارات والمديريات التعليمية، وعدم تصعيد أي بحث دون أن يرفق به صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي للمتسابق أو صورة من شهادة الميلاد.

وأضافت الوزارة: يحصل الفائزين بالمسابقة على جوائز، حيث يحصل الفائز الأول علي 1500 جنيه، ويحصل الفائز الثاني علي 1000 جنيه، ويحصل الفائز الثالث علي 750 جنيها، ويحصل الفائزين من الرابع إلى العاشر: 500 جنيه.