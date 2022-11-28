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وزير التعليم يكشف مواصفات امتحان «العربي» للثانوية العامة.. منها سؤال تعبير بـ6 درجات

كتب:

أميرة فكري
03:12 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الأسئلة المقالية لمادة اللغة العربية في امتحانات الثانوية العامة 2023، تشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85% ومقالية 15%، حيث يشمل الامتحان 4 أسئلة مقالية تمثل درجاتها 15% من الدرجة، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين، تُوزع على فروع المادة، وتتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالًا من القصة المقررة.

تطوير التعليم

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة 2022 – 2023، أنّ اللقاءات المستمرة تساهم في توضيح الرؤى فيما يخص العملية التعليمية، كما تحدّث عن دور الإعلام المهم والداعم لتطوير العملية التعليمية في مصر.

تفاصيل أسئلة المواد العلمية

وبالنسبة للمواد العلمية «الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة»، قال حجازي، إنّها تشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85%، والمقالية 15%، وكذلك بالنسبة للمواد الأدبية «التاريخ، والجغرافيا، وعلم النفس، والاجتماع، والفلسفة»، والرياضيات بفروعها المختلفة.

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