جامعة الدلتا التكنولوجية تشكِّل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب

انطلق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربي السيد كشك، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي اعتمده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث بدأت يوم 24 نوفمبر الجاري بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، على أن تنتهي يوم 8 ديسمبر 2022 بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وجَّه الدكتور عربي كشك، رئيس الجامعة، بتشكيل اللجنة العليا المشرفة على أعمال الانتخابات بصورة عامة برئاسة الدكتور السيد العجوز، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكذلك تشكيل اللجان المشرفة على انتخابات الفرق الدراسية بواقع لجنة واحدة لكل فرقة.

حث الطلاب على المشاركة الفعالة في الانتخابات

ومن جانبه، أكد الدكتور عربي كشك أن الجامعة حريصة على إجراء الانتخابات الطلابية في إطار من الحرية والشفافية فهي تجربة ديموقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب، وتساهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطلاب ليصبحوا قادرين على تحمل المسؤولية المجتمعية، ودعا الطلاب إلى المشاركة الفعالة في الانتخابات.

توفير بيئة تنافسية عادلة ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم

وأشار الدكتور كشك إلى ضرورة تقديم برامج انتخابية بأفكار جديدة ومبتكرة تتناسب مع رؤية الجامعة في إعداد جيل قادر على القيادة والمنافسة والتوجه نحو العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة تنافسية عادلة ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم في اتحاد الطلاب بإرادة حرة، وضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية التعليمية مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.